Венеция объявила войну туристам: теперь в Италию только пешком

С 2020 года власти города запретят круизным лайнерам заходить в город.

Венеция объявила войну туристам: власти города в скором времени запретят заплывать в исторический центр города на круизных лайнерах. Поправки вступят в силу уже в апреле предстоящего года. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели пояснила, что пока речь идет о так называемом пробном запрете.

Необходимость ограничения возникла из-за экологических и экономических факторов, акцентирует внимание Express. После оценки последствий решение о сохранении или отмене условий будет принято окончательно.

Отметим, что в августе Венеция уже реализовала временный запрет для появления некоторых лайнеров. Сделано это было по просьбе местных жителей – те возмущались наплывом туристом и огромными кораблями, которые портят вид города и осуществляют выбросы топлива.