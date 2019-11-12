76-летней вдове Магомаева потребовалась срочная госпитализация

По поступившей информации, 76-летнюю вдову Муслима Магомаева экстренно госпитализировали по настоянию врачей. В настоящее время советская и российская оперная певица проходит все необходимые обследования. Только по результатам проведенных анализов доктора клиники смогут определиться с дальнейшим планом лечения. Как уточняет телеканал «РЕН ТВ», Тамару Синявскую доставили в больницу еще в понедельник, 11 ноября. Однако известно о госпитализации супруги покойного Магомаева стало только спустя сутки, во вторник.

Согласно уточненной информации, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Сейчас здоровью и жизни Тамары Ильиничны ничего не угрожает. Она находится под постоянным наблюдением медперсонала клиники. По некоторым данным, уже в ближайшее время лечащие доктора Синявской примут решение о проведении операции или выборе более консервативного метода.

Напомним, что Тамара Синявская является народной артисткой СССР и заслуженным деятелем музыкального искусства. Вдова Муслима Магомаева награждена российскими орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.