С нами климат: природные изменения способны вернуть России величие

Израильские ученые назвали рецепт, с помощью которого Россия сможет вернуть себе мировое величие. Эксперты прогнозируют весомые климатические изменения, которые способны укрепить позиции Российской Федерации на международной арене. Сейчас специалисты фиксируют стремительное таяние вечной мерзлоты в Арктике – спровоцировано оно глобальным повышением температур. Из-за таяния ледников обнажаются важные природные ресурсы – природный газ и нефть. Со сходом ледников богатства могут достаться и России в частности.

Haaretz отмечает, что таяние ледников создает перспективу и для прокладывания торговых маршрутов. Большую выгоду с них могут получить те, кто располагает портами в Северном и Балтийском морях – речь также идет о России. Изменения позволят России обогнать США и самой начать диктовать условия глобальной торговли, уверены израильтяне. Потепление скажется и на объемах сельскохозяйственной продукции.