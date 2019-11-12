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С нами климат: природные изменения способны вернуть России величие

Ученые выяснили, что Россия находится в плюсе из-за своего географического положения.

С нами климат: природные изменения способны вернуть России величие
Вечная мерзлота Арктики. Фото: КП/Адамович Олег

Израильские ученые назвали рецепт, с помощью которого Россия сможет вернуть себе мировое величие. Эксперты прогнозируют весомые климатические изменения, которые способны укрепить позиции Российской Федерации на международной арене. Сейчас специалисты фиксируют стремительное таяние вечной мерзлоты в Арктике – спровоцировано оно глобальным повышением температур. Из-за таяния ледников обнажаются важные природные ресурсы – природный газ и нефть. Со сходом ледников богатства могут достаться и России в частности.

Haaretz отмечает, что таяние ледников создает перспективу и для прокладывания торговых маршрутов. Большую выгоду с них могут получить те, кто располагает портами в Северном и Балтийском морях – речь также идет о России. Изменения позволят России обогнать США и самой начать диктовать условия глобальной торговли, уверены израильтяне. Потепление скажется и на объемах сельскохозяйственной продукции.

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С нами климат: природные изменения способны вернуть России величие
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