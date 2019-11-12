«Я был немного удивлен»: Ягудин объяснил суть конфликта с Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался насчет своего «затяжного» конфликта с непримиримым соперником на льду, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Как известно, звезды уже много лет недолюбливают друг друга. Поводом же послужило то, что однажды они не поделили лед на одном из корпоративов. Тогда Плющенко выложил пост, в котором были такие хештеги, как «Беспринципный мальчуган», «Незваный гость», «Это же надо так любить деньги».

«Я, если честно, был немного удивлен. Меня несколько раз пригласили на корпоратив выступить с двумя номерами. Я знаю, что там есть Академия Жени Плющенко, и я спросил: «Это его каток или нет?». Мне сказали: «Нет, он такой же арендатор, как и мы», — заявил Алексей Ягудин.

Как добавил фигурист, в одном из интервью Плющенко неожиданно заявил, что стал «полюбливать» Ягудина. Вскоре Алексею позвонил агент. Он спросил, что значит «полюбливать». По словам Ягудина, он до сих пор пытается понять смысл этого слова.

Ягудин добавил, что не собирается ни с кем спорить. Он согласен, что Плющенко — настоящий гений в плане спорта и высших достижений. По его словам, очень сложно быть лучшим в мире на протяжении долгих лет. Ему и самому доставляло огромное удовольствие соревноваться с Плющенко, сообщает портал mir24.tv

Напомним, что Ягудин выигрывал Олимпиаду в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Причем вторым в Америке стал именно Плющенко. Через четыре года в итальянском Турине нынешний супруг продюсера Яны Рудковской смог занять первое место.