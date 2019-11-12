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Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в Киеве

Компания юмориста торгует сигаретами и безалкогольными напитками.

Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в Киеве
Светлаков имеет бизнес на Украине/http://globallookpress.com/

Шоумен Сергей Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в столице Украины Киеве. Компания, которой владеет шоумен, торгует сигаретами и безалкогольными напитками.

Сергей Светлаков. Фото
У Светлакова есть бизнес в Киеве/http://globallookpress.com/

Светлаков владеет 10% в украинской компании «Реддере», которая занимается торговлей напитками и табачными изделиями, а также зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду. Есть у него и бизнес-партнеры. Это украинец Алексей Тарнапольский и россиянин Денис Гусев. Все данные о бизнесах Светлакова на Украине содержатся в системе Youcontrol, где есть информация обо всех украинских компаниях.

Добавим, что совсем недавно Светлаков вместе со своим другом Александром Незлобиным посетил Киев. Они были среди зрителей популярной на Украине «Лиги смеха». Кстати, Светлаков хочет получить франшизу на эту программу, которая, как он уверен, будет популярна и в России, сообщает издание «Обозреватель».

Отметим, что за последнее время Сергей Светлаков сделал ряд громких заявлений. В частности, он заявил, что популярный проект «Прожекторперисхилтон» закрылся из-за цензуры на Первом канале. В ответ руководители «первой кнопки» посоветовали ему не строить из себя революционера Герцена. По их словам, Светлаков просто заключил контракт с другим каналом, поэтому и ушел с Первого. Также юморист говорил, что на него выходили с предложением заплатить ему за вмешательство в ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. Он не пошел на поводу и не стал поддерживать ни одну из сторон конфликта.

Сергей Светлаков начинал карьеру в «Уральских пельменях». После ему стало тесно в рамках этого шоу, и он перебрался в Москву. Сегодня Сергей Светлаков — один из самых известных комиков в нашей стране. У него огромная армия поклонников во многих городах.

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Тэги:

Александр НезлобинКиевСергей СветлаковУкраина
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Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в Киеве
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