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«Уже щеки впали»: похудевшая Боярская испугала болезненным видом

Некоторые поклонники актрисы выразили беспокойство в Сети.

«Уже щеки впали»: похудевшая Боярская испугала болезненным видом
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

Еще в декабре 2018 года Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. У пары подрастает семилетний сын Андрей. Внук Михаила Боярского учится в первом классе. А его младшему братику через месяц исполнится годик. Спустя несколько месяцев после родов возлюбленная Максима поспешила выйти из декретного отпуска: на театральные репетиции она ходила вместе с новорожденным Гришей. Пока малыш мирно спал в своей колыбельке, его звездная мама оттачивала текст с партнерами по спектаклю.

В недавнем интервью Елизавета рассказала о том, как ей удалось вернуть свой дородовой вес за кратчайший срок. По словам актрисы, все дела по дому она выполняла сама, сидя на диете кормящей мамы. Такие нагрузки весьма действенно сказались на ее фигуре. При этом Боярская призналась, что очень благодарна своей генетике. Ведь в ее семье нет полных, практически все худенькие и стройные, уверяла актриса.

Сейчас Елизавета снимается в новой ленте, уже не раз она представала перед поклонниками в ретро-образе стиля 60-х. Многие из подписчиков теледивы подметили, что из-за плотного рабочего графика, недосыпа, о котором ранее говорила актриса, Боярская феноменально похудела. Судя по критическим отзывам фанатов, возлюбленная Матвеева обеспокоила их болезненным видом.

Актриса Елизавета Боярская
Елизавета Боярская обеспокоила болезненным видом (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

«Взгляд Клеопатры, как хороша!! Только худенькая очень», «Уже щеки впали: хочется вас покормить блинчиками», «Все мамочки худеют после родов», «Вот это взгляд, такое чувство, остались одни глаза», «Нужно немного набрать вес», — обратились к Боярской ее поклонники.

Сама Елизавета вполне довольна своей внешностью и фигурой. Так как и раньше она не отличалась особой полнотой.

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«Уже щеки впали»: похудевшая Боярская испугала болезненным видом
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