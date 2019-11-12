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«Она выше всяких склок»: Волочкова объяснила, почему боготворит Пугачеву

Как сказала танцовщица, Примадонна — уникальный человек.

«Она выше всяких склок»: Волочкова объяснила, почему боготворит Пугачеву
Волочкова без ума от Пугачевой/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в интервью порталу Dni.ru заявила, что она без ума от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Напомним, что певица не так давно пригласила танцовщицу выступить на своем концерте в Минске. Больше такой чести не удостоился никто из мира шоу-бизнеса.

Алла Пугачева. Фото
Волочкова в восторге от Пугачевой/http://globallookpress.com/

«Я Аллу Борисовну боготворю, как и весь мир. За то, что она сильная личность. Она — уникальный человек. Она выше всех склок. Помните слова в ее песне: «Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать», — заявила танцовщица.

Она отметила, что ее, как и Пугачёву, подвергают постоянной травле. «Меня даже дочка пыталась защищать перед хейтерами. Но потом поняла, что этим заниматься не надо. У меня дочь — талантливый человек. Я дала ей все, что ей было необходимо. Она делает сама свою переоценку ценностей. Я разрушила ее попытку защитить меня. А всем советую: прежде чем осуждать, посмотрите на себя», — сказала балерина.

Как заметила Волочкова, многие люди не прощают знаменитостям успеха, красоты, независимости. «Не любят люди, когда высказываешь свою позицию. Это не прощают в сегодняшнем мире. Я просто раньше закрывала комментарии. Кстати, хейтеры, держитесь. Я еду за купальниками. Скоро поеду отдыхать и будут новые снимки с отдыха. Люди просто мне завидуют. Зависть мне лично не присуща. Я по отношению к себе многое испытала», — заметила балерина.

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«Она выше всяких склок»: Волочкова объяснила, почему боготворит Пугачеву
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