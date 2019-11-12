Екатерина Андреева объяснила, почему не задает личных вопросов Путину

Как заметила телеведущая, она всего лишь модератор во время «Прямых линий» между президентом и народом.

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что никогда не задает во время «Прямой линии» вопросов президенту страны Владимиру Путину, которые волнуют лично ее. Хотя такие вопросы у нее, конечно, есть к главе государства.

«У меня есть вопросы, но я их не задаю. Во время «Прямой линии» я всего лишь модератор между главой государства и народом. Это не моя история с ним. Это все-таки история с народом», — заметила ведущая.

больше по теме Екатерина Андреева однажды чудом не опоздала на прямой эфир По словам телеведущей, в студию она влетела буквально за три минуты до начала программы.

При этом она отметила, что никто во время «Прямых линий» не встает со своих мест и не уходит. Порой такие эфиры длятся по шесть часов. Вспомнила Андреева и смешной эпизод с участием собаки президента, лабрадора Кони. «Однажды я сидела спиной к двери и мы ждали на репетицию «Прямой линии» президента. Вдруг мне на колени опускается теплая голова. Я поднимаю скатерть, а там собака. «Собака, чья ты?» — спросила я. «Это моя», — сказал мне президент, который в этот момент заходил в помещение. Мы за время той репетиции очень подружились с собакой», — сказала она.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.