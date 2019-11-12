Елизавета II не сдержала слез во время парада

Елизавета II была очень растрогана традиционным парадом в Лондоне, который ежегодно посвящают Дню памяти павших. Да настолько, что не смогла сдержать слез. Впрочем, спустя какое-то время царская особа взяла себя в руки и утерла слезы, сообщает Getty Images.

Как пишут британские СМИ, на помощь королеве первой пришла Кейт Миддлтон, она обратилась к ней со словами утешения. Этот момент и успокоил королеву.

На балконе Букингемского дворца, откуда королевская семья обычно наблюдает за торжественными лондонскими шествиями, Елизавета предстала в черном пальто. Свой наряд она украсила символической брошью с пятью красными маками. Этот цветок является символом Дня памяти павших. Аналогичные наряды были и на других членах королевской семьи, правда, маков на брошах у них было всего по одному.