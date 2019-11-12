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Дмитрия Хворостовского заставляли заниматься музыкой

Однажды еще в школе оперный певец просто бросил музыкальную школу.

Дмитрия Хворостовского заставляли заниматься музыкой
Хворостовский не хотел ходить в музыкальную школу/http://globallookpress.com/

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского, который ушел из жизни два года назад от рака мозга, Людмила представила книгу «Сибирская сага. История семьи». Она посвящена роду Хворостовских. Естественно, что особое место в ней занимает история об известном музыканте, который так рано ушел из жизни.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовского приходилось заставлять заниматься музыкой/http://globallookpress.com/

Как сказала Людмила Хворостовская, в книге нет ни слова неправды. Она отметила, что некие люди сейчас пытаются пиариться на имени ее сына. Они публикуют разные воспоминания о нем, но там очень много непроверенных фактов.

Есть в книге очень интересные эпизоды. Один из них из его детства. Оказывается, Хворостовского приходилось заставлять заниматься музыкой. Однажды его отец уехал в командировку в другой город. Дмитрий воспользовался ситуацией и перестал ходить в музыкальную школу. Соседка видела, как будущая звезда ходит по базару и откровенно бездельничает.

В итоге у матери Хворостовского состоялся разговор с сыном. Она сказала подростку, что если он бросит музыку, то может уходить из дома. Мать намекнула, что других талантов у сына нет, но если он оставит музыку, то больше ему нечем будет заниматься в этой жизни. Дмитрий, которому было тогда 12 лет, обиделся на мать, хлопнул дверью и убежал на улицу. Впрочем, замерзнув, он вернулся домой. Хворостовский признал свою ошибку, сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий ХворостовскийКрасноярскЛюдмила Хворостовская
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Дмитрия Хворостовского заставляли заниматься музыкой
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