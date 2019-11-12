Дмитрия Хворостовского заставляли заниматься музыкой

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского, который ушел из жизни два года назад от рака мозга, Людмила представила книгу «Сибирская сага. История семьи». Она посвящена роду Хворостовских. Естественно, что особое место в ней занимает история об известном музыканте, который так рано ушел из жизни.

Как сказала Людмила Хворостовская, в книге нет ни слова неправды. Она отметила, что некие люди сейчас пытаются пиариться на имени ее сына. Они публикуют разные воспоминания о нем, но там очень много непроверенных фактов.

Есть в книге очень интересные эпизоды. Один из них из его детства. Оказывается, Хворостовского приходилось заставлять заниматься музыкой. Однажды его отец уехал в командировку в другой город. Дмитрий воспользовался ситуацией и перестал ходить в музыкальную школу. Соседка видела, как будущая звезда ходит по базару и откровенно бездельничает.

В итоге у матери Хворостовского состоялся разговор с сыном. Она сказала подростку, что если он бросит музыку, то может уходить из дома. Мать намекнула, что других талантов у сына нет, но если он оставит музыку, то больше ему нечем будет заниматься в этой жизни. Дмитрий, которому было тогда 12 лет, обиделся на мать, хлопнул дверью и убежал на улицу. Впрочем, замерзнув, он вернулся домой. Хворостовский признал свою ошибку, сообщает «Комсомольская правда».