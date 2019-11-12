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Сердючка перенесла на съемках новогоднего огонька блокаду сердца

Известному исполнителю Андрею Данилко неожиданно стало плохо.

Сердючка перенесла на съемках новогоднего огонька блокаду сердца
Сердючка почувствовала себя плохо/http://globallookpress.com/

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, который известен всем под псевдонимом Верка Сердючка, почувствовал себя плохо во время съемок новогоднего огонька. У него возникли нарушения в работе сердца. На место пришлось вызывать медиков, которые оперативно оказали артисту помощь. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Верка Сердючка. Фото
Сердючка почувствовала себя плохо/http://globallookpress.com/

Позже стало ясно, что Андрей Данилко перенес так называемую блокаду сердца. При этом состоянии резко сокращается сердечный ритм. Стабилизировать его состояние удалось за счет приёма лекарств.

Как рассказывают очевидцы, в какой-то момент артист стал бледным. Все очень испугались за его состояние. Он не мог говорить и стал сильно потеть. Причем свою роль в шоу он все-таки исполнил. Лишь после этого пошел в гримерную, где ему и была оказана оперативная помощь специалистов.

Отметим, что Верка Сердючка давно испытывает проблемы со здоровьем. Сейчас Данилко 46 лет. Он старается соблюдать режим дня и следовать предписаниям врачей. В прошлом году артист неожиданно объявил о прощальном туре. Позже он заявил, что может в любой момент вернуться на сцену, потому что является звездой, которые любят порой прощаться с поклонниками, а потом неожиданно возвращаться, сообщает портал Clutch.

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Андрей ДанилкоВерка СердючкаНовогодний огонек
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Сердючка перенесла на съемках новогоднего огонька блокаду сердца
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