«Сестра что ли моя»: Андреева вспомнила встречу в аптеке с наркоманом

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей встрече с наркоманом в аптеке.

«Мне часто говорят, что я для людей стала как родная. Настолько примелькалась за двадцать лет на телевидении. Однажды я поехала в аптеку. Там был странный молодой человек, который был явно не в себе. Он долго смотрел на меня и вдруг говорит: «Сестра что ли моя. Откуда я тебя так хорошо знаю?» — заявила Екатерина Андреева.

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Также популярная ведущая рассказала, с чего начинается ее рабочее утро. Она любит выпить стакан воды с лимоном и сделать комплекс упражнений. «Я помню новости, которые рассказывала в эфире даже двадцать лет назад. А вот за ужином дома предпочитаю не обсуждать последние события. Лучше не есть во время новостей», — сказала она.

Также Андреева отметила, что в отпуске не любит следить за новостями. Она предпочитает отдыхать в спокойной обстановке, чтобы разгрузить голову. Напомним, что программу «Время» Екатерина Андреева ведет с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.