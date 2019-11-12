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«Сестра что ли моя»: Андреева вспомнила встречу в аптеке с наркоманом

По словам телеведущей, молодой человек долго к ней приглядывался.

«Сестра что ли моя»: Андреева вспомнила встречу в аптеке с наркоманом
Андрееву в аптеке повстречал наркоман/http://globallookpress.com/

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей встрече с наркоманом в аптеке.

Екатерина Андреева. Фото
Андреева вспомнила встречу с наркоманом/http://globallookpress.com/

«Мне часто говорят, что я для людей стала как родная. Настолько примелькалась за двадцать лет на телевидении. Однажды я поехала в аптеку. Там был странный молодой человек, который был явно не в себе. Он долго смотрел на меня и вдруг говорит: «Сестра что ли моя. Откуда я тебя так хорошо знаю?» — заявила Екатерина Андреева.

Также популярная ведущая рассказала, с чего начинается ее рабочее утро. Она любит выпить стакан воды с лимоном и сделать комплекс упражнений. «Я помню новости, которые рассказывала в эфире даже двадцать лет назад. А вот за ужином дома предпочитаю не обсуждать последние события. Лучше не есть во время новостей», — сказала она.

Также Андреева отметила, что в отпуске не любит следить за новостями. Она предпочитает отдыхать в спокойной обстановке, чтобы разгрузить голову. Напомним, что программу «Время» Екатерина Андреева ведет с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕкатерина Андреева
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«Сестра что ли моя»: Андреева вспомнила встречу в аптеке с наркоманом
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