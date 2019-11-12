«Становится слабее»: голос Пугачевой раскритиковал солист «Песняров»

Андрей Еронин при этом признал, что Алла Борисовна давно стала легендой и ее вокальные данные не так уж важны.

Андрей Еронин, солист группы «Песняры» (той, что Леонида Борткевича), побывал на концерте Аллы Пугачевой в Минске и поделился своими впечатлениями с изданием «Дни.ру». В целом выступление Примадонны оставило на вокалиста неизгладимое впечатление, однако он обратил внимание на изменившийся голос 70-летней певицы.

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«Все понимают, что с годами голос становится слабее, по тесситуре уходит вниз, и петь на прежнем уровне уже непросто. Но, с другой стороны, это ведь концерт легендарной певицы, а не шоу «Голос», где нужно показывать свои вокальные данные», — сказал он.

Еронин посетовал, что ему не хватило старых знакомых песен Аллы Борисовны. Но их, увы, невозможно спеть на осевшем голосе, ибо они требовали огромной энергетической отдачи. Тем не менее, тот факт, что Пугачева нашла в свои годы выйти на большую сцену, он признал героическим.

Понравилось исполнителю и то, что билеты на выступление величайшей российской звезды были доступными по цене для обычного люда. В целом концерт произвел на артиста приятное впечатление, ведь само общение с Аллой Борисовной многого стоит.