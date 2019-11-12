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«Я это делаю от чистого сердца»: Разин обратился к родственникам Заворотнюк

Продюсер нашел теплые слова в адрес переживающих близких.

«Я это делаю от чистого сердца»: Разин обратился к родственникам Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Андрей Разин обратился в своем блоге к родственникам Заворотнюк, которые ранее в Instagram написали ему послание. Похоже, что между ними завязалась публичная переписка, поскольку их обращение тоже было ответом на пост продюсера.

Напомним предысторию. Андрей Разин опубликовал в своем блоге информацию о состоянии Анастасии, ссылаясь на некий источник, близкий к лечащим врачам Заворотнюк. В конце концов родственникам актрисы это надоело, и они написали в Сети, что артистка никогда не дружила с Разиным, и он не был вхож в их семью.

Некоторые фолловеры прокомментировали этот пост, вспомнив, что Разин некогда сам потерял сына и странно, что он так себя ведет. Судя по всему, продюсер не понял, что эти слова исходили не от близких Анастасии, потому что он написал следующее: «Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес и пишет о том, что я пережил такое горе. Но я желаю только выздоровления Насте».

Далее продюсер предложил близким актрисы больше говорить о ее здоровье, чтобы у журналистов он не был единственным источником информации.

«Те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи и для меня было очень важно, как можно быстрее, разбудить ваше сознание», — сказал он.

По словам Разина, его действия происходят исключительно от чистого сердца, он желает Анастасии только счастья и мечтает, чтобы она как можно скорее пошла на поправку. В конце своего послания он посоветовал родственникам Заворотнюк больше уделять внимания ее здоровью.

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«Я это делаю от чистого сердца»: Разин обратился к родственникам Заворотнюк
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