«Я не знаю, как нам победить»: Билл Гейтс резко осудил «антипрививочников»

Движение так называемых «антипрививочников» несколько лет назад получило широкую распространенность не только в России, но и на Западе. Поскольку доводам медиков эти родители внимать не желают, в защиту детей начали выступать знаменитости.

Одним из них стал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Однажды увидев, как маленькая девочка умирает от кори, он до сих пор не может это забыть. В своем обращении к соотечественникам Гейтс утверждает, что человечество слишком быстро забыло опыт тяжелых эпидемий, раз с такой легкостью отказывается от вакцин.

По его словам, уровень вакцинации в развивающихся странах резко возрос, а в богатых странах резко упал, и в этом он усматривает «трагическую иронию».

«Я не знаю, как нам победить в этой войне. Мы выигрываем бой в одной части мира для того, чтобы увидеть свое поражение в другой», — цитирует миллионера Daily Mail.

Стоит отметить, Гейтс пожертвовал несколько миллиардов фунтов стерлингов Gavi — организации, закупающей вакцины для детей из бедных стран.