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Ученые объяснили, какая посуда может нанести серьезный вред здоровью

По мнению экспертов, не вся кухонная утварь безопасна.

Ученые объяснили, какая посуда может нанести серьезный вред здоровью
Фото: Pixabay.com

Выбор столовых и кухонных приборов сегодня просто поражает воображение. Можно выбрать комплекты под любой вкус и интерьер. Но ученые предупреждают: не стоит обращать внимание только на дизайн. Материал, из которого изготовлена утварь, должен стоять на первом месте.

Эксперты Немецкого федерального института по оценке рисков (BfR) сообщили об опасности столовых и кухонных приборов, изготовленных из пластика. Лопатки, половники и большие ложки из этого материала часто используются, ведь они мягкие и не повреждают покрытия кастрюль и сковородок.

Специалисты выяснили, что, попадая в среду выше 70 градусов, пластик начинает вырабатывать опасные для здоровья вещества — олигомеры. Высокая концентрация олигомеров может спровоцировать развитие опасных болезней — поражать печень, почки, репродуктивные органы и даже приводить к образованию раковых опухолей.

Ученые подсчитали, что среднестатистическому взрослому весом около 60 килограммов будет достаточно около 90 микрограммов олигомеров в сутки для серьезного ухудшения показателей здоровья, сообщает Metro.

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Ученые объяснили, какая посуда может нанести серьезный вред здоровью
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