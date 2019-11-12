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Наш малыш: многодетный отец вырастил в квартире пятиметрового питона

Мужчина уверен, что питомец никому не причинит вреда.

Наш малыш: многодетный отец вырастил в квартире пятиметрового питона
Фото: Pixabay.com

Не все выбирают в качестве питомцев кошек и собак, некоторым подавай экзотику. Как, например, 31-летнему Маркусу Хоббсу. Мужчина несколько лет назад решил завести змею и так старательно за ней ухаживал, что она выросла до пяти метров в длину.

Бирманского питона зовут Хекси и она часто спит, свернувшись кольцом в гостиной, словно какая-нибудь болонка. Маркус купил ее в зоомагазине 8 лет назад, и тогда она казалось ему огромной, а ведь была на три метра меньше.

Сейчас Хекси весит 100 килограммов, для того, чтобы ее поднять, нужно несколько человек. На обед она предпочитает целых кроликов, поросят, оленят, козлят и даже телят, которых Маркус закупает у местных фермеров.

Хозяин считает, что змея, несмотря на внушительные габариты, совершенно не опасна. Если однажды она решит обвиться вокруг него, он знает, как ее нейтрализовать. Его маленькие сыновья спокойно играют рядом с большой змеей и тоже не проявляют признаков беспокойства.

Маркус признается, что рассчитывает на рекорд. На сегодняшний день самый длинный питон в мире достигает 18,8 фута. Хекси во время последнего измерения была 18 футов и все еще продолжает расти, передает Metro.

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Наш малыш: многодетный отец вырастил в квартире пятиметрового питона
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