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Молодой отец сядет на 100 лет за то, что насмерть укачал дочь

Мужчина не рассчитал силу, успокаивая младенца.

Молодой отец сядет на 100 лет за то, что насмерть укачал дочь
Фото: Pixabay.com

Все молодые родители совершают ошибки, но 19-летний Джейден Стрейт будет расплачиваться за свою до конца жизни. Мужчина так сильно укачал свою 8-месячную дочь, что она скончалась.

День назад в больницу поступила крошечная девочка Райя со множественными повреждениями. У девочки были сломаны кости черепа, ребра и повреждены внутренние органы. Несмотря на все усилия медиков, малышка скончалась, не приходя в сознание.

Ее отец, Джейден Стрейт, признал себя виновным в убийстве дочери. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к следствию, ребенок долго плакал и Джейден начал сильно ее трясти.

Несмотря на чистосердечное признание, суд не был снисходителен к убийце. Согласно приговору, горе-отец просидит за решеткой до 2119 года.

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Молодой отец сядет на 100 лет за то, что насмерть укачал дочь
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