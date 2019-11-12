Молодой отец сядет на 100 лет за то, что насмерть укачал дочь

Все молодые родители совершают ошибки, но 19-летний Джейден Стрейт будет расплачиваться за свою до конца жизни. Мужчина так сильно укачал свою 8-месячную дочь, что она скончалась.

День назад в больницу поступила крошечная девочка Райя со множественными повреждениями. У девочки были сломаны кости черепа, ребра и повреждены внутренние органы. Несмотря на все усилия медиков, малышка скончалась, не приходя в сознание.

Ее отец, Джейден Стрейт, признал себя виновным в убийстве дочери. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к следствию, ребенок долго плакал и Джейден начал сильно ее трясти.

Несмотря на чистосердечное признание, суд не был снисходителен к убийце. Согласно приговору, горе-отец просидит за решеткой до 2119 года.