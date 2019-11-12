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Охотник спас двух оленей при помощи пилы

Мужчина освободил животных от навязанного общества друг друга.

Охотник спас двух оленей при помощи пилы
Фото: Pixabay.com

Драки между двумя разбушевавшимися самцами оленей — зрелище устрашающее. Но случается так, что разрешить противоречия так и не удается и проигравшими оказываются обе стороны.

На минувших выходных в Facebook появилась видеозапись двоих оленей, сцепившихся рогами и не имеющих возможности освободиться. Животные прыгали друг на друга, пытались разойтись в разные стороны и после без сил падали на землю.

Ролик посмотрело 15000 зрителей, в числе которых оказался охотник по имени Марк Джонсон. За долгие годы увлечения охотой он знал, что такие схватки нередко заканчиваются гибелью обоих самцов.

«Они так и не могут разойтись, поэтому просто умирают от голода и истощения. Иногда даже их ослабевших пожирают заживо койоты», — приводит слова Джонсона Foxnews.

Охотник с товарищами отправился в лес, чтобы спасти оленей. К тому моменту, как он пришел, животные уже лежали в ручье и едва могли подняться. При виде Джонсона они запаниковали и попытались бежать, но быстро устали.

Тогда мужчина поднес к их сцепленным рогам пилу на длинной жерди и быстро устранил проблему. Освобожденные олени сперва нерешительно потоптались на месте, а затем быстро разбежались в разные стороны.

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Охотник спас двух оленей при помощи пилы
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