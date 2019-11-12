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Ученый объяснил, почему диеты не работают

Специалист дал четкие рекомендации по сбросу веса.

Ученый объяснил, почему диеты не работают
Фото: Pixabay.com

Сколько раз все мы принимали решение похудеть. С понедельника, после нового года, к лету, ко дню рождения. К сожалению, у большинства людей любая диета заканчивается неизбежными срывами.

Но как оказалось, дело не в пресловутой силе воле, как принято считать. Нейробиолог Сьюзен Пирс Томпсон утверждает, что во всем виноват наш мозг, который мы сами загнали в ловушку.

Наш мозг, по словам эксперта, эволюционирует гораздо медленнее пищевой промышленности. Мы освоили компьютеры, приспособились к полетам на самолете, но до сих пор не адаптировались к современной пище.

В нынешних продуктах, по мнению Сьюзен, очень много сахара и муки. Избыток веществ в этих продуктах провоцирует выработку инсулина, который, в свою очередь, блокирует лептин — гормон, сообщающий о насыщении, передает Mirror.

Но выход есть — врач предлагает следовать простым правилам, которые неизбежно приведут вас к потере веса. Так, по совету специалиста, следует полностью исключить из рациона муку и сахар, есть три раза в день, выработав четкий режим, и взвешивать свою еду.

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Ученый объяснил, почему диеты не работают
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