Кошку заперли в «одиночку» за хулиганское поведение

О сообразительности и находчивости кошек рассказов немало. Достаточно открыть YouTube, и кажется, добрая половина роликов будет посвящена этим животным. Свою минуту славы получила и кошка из приюта по имени Квилти.

Организация спасения и усыновления животных «Друзья на всю жизнь» приютила Квилти и была рада ее покладистому характеру и чистоплотности. Но вскоре выяснилось, что Квилти — кошка с сюрпризом.

Работники приюта стали замечать, что кошки, запертые в вольерах, стали подозрительно часто сбегать. Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил опасение — животных освобождала «сокамерница» Квилти, гуляющая на свободе, сообщает Mirror.

Тогда персонал принял решение поселить кошку в «одиночку» за такое поведение. Квилти жалобно мяукала и просилась на волю. Ей дали еще один шанс, но она снова принялась за старое. Сейчас на сайте приюта под фотографией Квилти написано: «Я очень люблю открывать запертые двери».