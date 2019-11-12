Нидерландский университет загнал студентов в могилу

Нидерланды на весь мир известны своими свободными взглядами. Но на этот раз им удалось по-настоящему удивить весь мир. Университет Радбауд в Неймегене предложил своим учащимся бороться со стрессом и волнением в могиле.

Экзамены — непростая пора для всех студентов. Даже отличники, уверенные в том, что все выучили, зачастую не в силах справиться с волнением, которое порой переходит в панические атаки. Многие университеты пытались помочь учащимся разными способами. Для молодежи проводили терапевтические встречи, на экзамены приглашали собаку, которая должна была успокоить самых нервных, в некоторых вузах студентам даже предлагали отвечать на вопросы, сидя спиной к преподавателю.

Но администрация Радбауд зашла дальше всех. Здесь предложили снимать стресс в «очищающей могиле», иначе ее еще называют медитационной. И увы, это не фигура речи. За студенческой часовней действительно находится выкопанная могила в натуральную глубину и ширину. На дне постелен матрас с надписью «Оставайся странным».

Руководство университета уверено, что пребывание в могиле помогает задуматься о своем месте в мире, оказаться вдали от лишнего шума и суета и победить волнение. Стоит отметить, что изобретение оказалось настолько популярным, что студенты записываются в очередь, чтобы попасть туда, передает Mirror.