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Назван самый популярный цвет автомобиля

Люди по всему миру чаще всего выбирают транспортное средство определенного цвета.

Назван самый популярный цвет автомобиля
Фото: Pixabay.com

Выбор личного автомобиля — дело ответственное. Но оказывается, марка и технические характеристики транспортного средства для многих людей важны ничуть не больше, чем цвет. Так какие же машины чаще всего выбирают люди?

Анализ компании Axalta, производящей краску, показал, что самый популярный цвет автомобилей — белый. Самый маркий и требовательный цвет тем не менее является фаворитом среди автолюбителей, его выбирают 38% мирового рынка.

На втором месте идет его антагонист — черный цвет, которому отдано 19%. И почетная бронза отходит серому цвету, который выбирают 13%. Foxnews отмечает, что белый цвет лидирует уже девятый год подряд.

Исключение составила Европа, в которой в нынешнем году белому пришлось уступить пальму первенства серому цвету. В США на четвертом месте после белого, черного и серого идет серебристый. Машины этого цвета выбирают 10% покупателей.

А вот красные, коричневые и золотые автомобили выбирает лишь 1%. Но Автомобильная торговая площадка iseecars.com отмечает, что оранжевые, желтые и зеленые автомобили продаются гораздо лучше, чем машины других цветов. Так что, несмотря на статистику, покупая автомобиль редкого цвета, едва ли можно рассчитывать, что вы будете единственным на парковке.

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Назван самый популярный цвет автомобиля
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