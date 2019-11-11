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«Звезда в семье должна быть одна»: Лопырева не собирается давить на Булатова

Модель не настаивает на том, чтобы Игорь Булатов больше общался с журналистами.

«Звезда в семье должна быть одна»: Лопырева не собирается давить на Булатова
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева не скрывает: ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Сама модель полагает, что звезда в семье должна быть одна. Именно по этой причине девушка не настаивает на том, чтобы Игорь Булатов становился публичным человеком: сопровождал ее на всех мероприятиях, постепенно вливаясь в чуждый ему круг. В недавнем интервью знаменитость отметила, что она благодарна нынешнему избраннику за поддержку и внимание. Предприниматель с понимает относится к тому, что Виктория привыкла самостоятельно обеспечивать себя, работая на износ.

После родов — в феврале Лопырева впервые стала мамой — избранница Булатова призналась, что скучает по частым перелетам, съемкам и командировкам. Девушка надеялась, что когда их с Игорем сынишка немного подрастет — она сможет чаще отлучаться из дома, не беспокоясь за Марка Лео.

«Звезда в семье должна быть одна. Наша с мужем позиция по этому поводу давно сформирована: он не собирается менять мой статус публичного человека, а я не заставляю его быть более медийным», — приводит Woman.ru слова Виктории Лопыревой.

Кроме того, модель призналась, что им с Игорем пришлось столкнуться с домыслами, не имеющими под собой реальной почвы, когда журналистам стали известны подробности их романа. Виктория добавила, что она не уводила Булатова из семьи, несмотря на слухи.

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«Звезда в семье должна быть одна»: Лопырева не собирается давить на Булатова
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