«Звезда в семье должна быть одна»: Лопырева не собирается давить на Булатова

36-летняя Виктория Лопырева не скрывает: ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Сама модель полагает, что звезда в семье должна быть одна. Именно по этой причине девушка не настаивает на том, чтобы Игорь Булатов становился публичным человеком: сопровождал ее на всех мероприятиях, постепенно вливаясь в чуждый ему круг. В недавнем интервью знаменитость отметила, что она благодарна нынешнему избраннику за поддержку и внимание. Предприниматель с понимает относится к тому, что Виктория привыкла самостоятельно обеспечивать себя, работая на износ.
После родов — в феврале Лопырева впервые стала мамой — избранница Булатова призналась, что скучает по частым перелетам, съемкам и командировкам. Девушка надеялась, что когда их с Игорем сынишка немного подрастет — она сможет чаще отлучаться из дома, не беспокоясь за Марка Лео.
«Звезда в семье должна быть одна. Наша с мужем позиция по этому поводу давно сформирована: он не собирается менять мой статус публичного человека, а я не заставляю его быть более медийным», — приводит Woman.ru слова Виктории Лопыревой.
Кроме того, модель призналась, что им с Игорем пришлось столкнуться с домыслами, не имеющими под собой реальной почвы, когда журналистам стали известны подробности их романа. Виктория добавила, что она не уводила Булатова из семьи, несмотря на слухи.