«Звезда в семье должна быть одна»: Лопырева не собирается давить на Булатова

Модель не настаивает на том, чтобы Игорь Булатов больше общался с журналистами.

36-летняя Виктория Лопырева не скрывает: ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Сама модель полагает, что звезда в семье должна быть одна. Именно по этой причине девушка не настаивает на том, чтобы Игорь Булатов становился публичным человеком: сопровождал ее на всех мероприятиях, постепенно вливаясь в чуждый ему круг. В недавнем интервью знаменитость отметила, что она благодарна нынешнему избраннику за поддержку и внимание. Предприниматель с понимает относится к тому, что Виктория привыкла самостоятельно обеспечивать себя, работая на износ.

больше по теме Лопырева рассекретила, на кого внешне похож ее первенец Марк Лео Модель пока еще не показывала девятимесячного сына публике.

После родов — в феврале Лопырева впервые стала мамой — избранница Булатова призналась, что скучает по частым перелетам, съемкам и командировкам. Девушка надеялась, что когда их с Игорем сынишка немного подрастет — она сможет чаще отлучаться из дома, не беспокоясь за Марка Лео.

«Звезда в семье должна быть одна. Наша с мужем позиция по этому поводу давно сформирована: он не собирается менять мой статус публичного человека, а я не заставляю его быть более медийным», — приводит Woman.ru слова Виктории Лопыревой.

Кроме того, модель призналась, что им с Игорем пришлось столкнуться с домыслами, не имеющими под собой реальной почвы, когда журналистам стали известны подробности их романа. Виктория добавила, что она не уводила Булатова из семьи, несмотря на слухи.