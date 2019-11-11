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Житель Подмосковья зарубил тесаком коллектора, пришедшего к нему домой

Полиция задержала подозреваемого.

Житель Подмосковья зарубил тесаком коллектора, пришедшего к нему домой
Жуткое убийство произошло в Подмосковье. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кровавая драма развернулась в подмосковной Ивантеевке. Один местный житель убил другого, когда тот пришел выбивать долги.

Как сообщает канал Рен-ТВ, 24-летний подозреваемый был должен третьему лицу, а погибший выступил в этой схеме в качестве коллектора. Он пришел к должнику, чтобы силой вернуть деньги своего знакомого, но не ожидал, что молодой человек схватится за тесак.

Злоумышленник рубанул гостя инструментом по животу, и этот удар оказался смертельным.

В подмосковной полиции журналистам подтвердили, что обнаружено тело погибшего и задержан подозреваемый по данному делу.

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жестокое убийствоПодмосковьеполицияПреступлениеубийство
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Житель Подмосковья зарубил тесаком коллектора, пришедшего к нему домой
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