Житель Подмосковья зарубил тесаком коллектора, пришедшего к нему домой

Кровавая драма развернулась в подмосковной Ивантеевке. Один местный житель убил другого, когда тот пришел выбивать долги.

Как сообщает канал Рен-ТВ, 24-летний подозреваемый был должен третьему лицу, а погибший выступил в этой схеме в качестве коллектора. Он пришел к должнику, чтобы силой вернуть деньги своего знакомого, но не ожидал, что молодой человек схватится за тесак.

Злоумышленник рубанул гостя инструментом по животу, и этот удар оказался смертельным.

больше по теме Дантист зарезал модель Playboy и покончил с собой Известная фотомодель была убита в Кишиневе собственным супругом.

В подмосковной полиции журналистам подтвердили, что обнаружено тело погибшего и задержан подозреваемый по данному делу.