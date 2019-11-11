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Бородина впервые заявила о бесплатных пластических операциях на «Доме-2»

Телеведущая ответила на вопрос о том, почему многие из звезд проекта преобразили свою внешность с помощью хирургии.

Бородина впервые заявила о бесплатных пластических операциях на «Доме-2»
Ксения Бородина.. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Зрители проекта «Дом-2» давно заметили, что много участницы шоу резко изменили свою внешность. Так, поклонники обратили внимание на то, что Милена Безбородова увеличила грудь. Следом за ней то же сделала Алена Рпунцель, которая помимо этого исправила форму носа. 

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина накануне предложила своим подписчикам задать любой вопрос. В результате одним из самых ярких стал такой: «Почему все поголовно на Д2 делают грудь?» В ответ на это Бородина разместила забавную фотографию пожилой женщины с гипертрофированными грудью и губами и заявила: «Потому что бесплатно». 

Ксения не стала отвечать на дополнительные вопросы
Ксения не стала отвечать на дополнительные вопросы. Фото: instagram.com/borodylia

Впрочем, следом читатели уточнили у Ксении, почему операции делают бесплатно. «Какая вам выгода с этого?» — спросил кто-то. На этот уточнение Бородина отвечать не стала. Однако многим стало понятно, что для участников проекта действительно действует некая акция на пластическую хирургию. 

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Тэги:

«Дом-2»Алена РапунцельКсения БородинаМилена Безбородовапластическая операция
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Бородина впервые заявила о бесплатных пластических операциях на «Доме-2»
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