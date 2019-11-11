Три человека пострадали во время взрыва на пивзаводе в Петербурге

11 ноября в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв на пивзаводе «Балтика». Как сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, на предприятии рванул паропровод. Пострадали три человека, двоим медицинская помощь была оказана на месте, третью, женщину, госпитализировали с ожогами средней степени тяжести.

Предварительно, взрыв произошел под землей. Кусками разлетевшегося асфальта были повреждены стекла здания и припаркованный около него транспорт.

Работа завода остановлена. На месте развернут оперативный штаб. Дефект на паропроводе уже устранен аварийной бригадой, однако причины ЧП пока еще не известны.

Добавим, что паропровод доставляет на предприятие тепло.