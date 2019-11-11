Звезду сериалу «Громовы» Игоря Савочкина экстренно доставили в больницу

Актер известен также по ролям в проектах «Ночной дозор» и «Черная молния».

По поступившей информации, актер из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», Игорь Савочкин, был доставлен в одну из московских клиник. В настоящий момент медики пытаются определить точный диагноз. Информация о состоянии Игоря Юрьевича не поступала. Сам артист также не выходил на связь с прессой.

Сейчас он находится под постоянным контролем медперсонала больницы. Также уточняется, что мужчину госпитализировали с подозрением на пневматоракс, передает Telegram-канал Mash. Однако о деталях лечения станет известно только после того, как врачи проведут все необходимые анализы и исследования.

Напомним, что среди киноработ Игоря Савочкина роли в таких фильмах, как: «Последний бой майора Пугачева», «Громовы», «Чёрная молния», «Офицеры 2», «Адмиралъ» и «Пять невест».