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Звезду сериалу «Громовы» Игоря Савочкина экстренно доставили в больницу

Актер известен также по ролям в проектах «Ночной дозор» и «Черная молния».

Звезду сериалу «Громовы» Игоря Савочкина экстренно доставили в больницу
Игорь Савочкин (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, актер из фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», Игорь Савочкин, был доставлен в одну из московских клиник. В настоящий момент медики пытаются определить точный диагноз. Информация о состоянии Игоря Юрьевича не поступала. Сам артист также не выходил на связь с прессой.

Сейчас он находится под постоянным контролем медперсонала больницы. Также уточняется, что мужчину госпитализировали с подозрением на пневматоракс, передает Telegram-канал Mash. Однако о деталях лечения станет известно только после того, как врачи проведут все необходимые анализы и исследования.

Напомним, что среди киноработ Игоря Савочкина роли в таких фильмах, как: «Последний бой майора Пугачева», «Громовы», «Чёрная молния», «Офицеры 2», «Адмиралъ» и «Пять невест».

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«Ночной дозор»болезньгоспитализация звездыОбществороссийское кино
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Звезду сериалу «Громовы» Игоря Савочкина экстренно доставили в больницу
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