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Била бутылкой: в Москве за истязание приемных детей арестовали семейную пару

Кадры жестких избиений в столичной квартире попали в Сеть.

Била бутылкой: в Москве за истязание приемных детей арестовали семейную пару
Бедным детям регулярно досталось от жестокости взрослых. Фото: Komsomolskaya Pravda

В Москве арестована семейная пара, подозреваемая в истязании приёмных детей. Следователи полагают, что Ирина Гончарова и ее муж Андрей несколько лет издевались над тремя юными подопечными.

На попечении у мужчины и женщины оказались 11-летний Илья, 10-летний Валера и 9-летняя Света. За уход за ними супруги получали более 100 тысяч рублей в месяц. Неплохие деньги, если не тратить их на детей, а жить в свое удовольствие.

Telegram-канал Baza, опубликовал видео, тайно снятое в квартире Гончаровых. На нем видно, как женщина лупит ребятню и в этом процессе может взять в руки даже стеклянную бутылку. Дети и при этом плачут, но слезы не провоцируют взрослых прекратить экзекуцию.

Видео сняла 23-летняя дочь Гочаровых, которая так же была приемной и росла в постоянных побоях. Она выложила ролики в Интернет в поисках управы над жестокими родителями и, похоже, нашла ее.

Сейчас супругов арестовали и поместили в СИЗО, в отношении них заведено уголовное дело по статье «Истязание». Настрадавшихся детей пока что отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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Била бутылкой: в Москве за истязание приемных детей арестовали семейную пару
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