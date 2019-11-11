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Изрядно похудевшая Пугачева нашла замену Галкину на один вечер

Примадонна позировала на красной дорожке с Александром Домогаровым.

Изрядно похудевшая Пугачева нашла замену Галкину на один вечер
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Алла Пугачева не смогла пропустить премьерный показ фильма «Грех». Примечательно, что на светском мероприятии Примадонна появилась без супруга — шоумена Максима Галкина. Как передает корреспондент Teleprogramma.pro, Алла Борисовна позировала на красной дорожке с Александром Домогаровым, который самолично подошел к 70-летней певице, увидев ее в фойе.

«Можно фото с легендой. Алла Борисовна, хочу к вам!!» — обратился к артистке прославленный актер.

Алла Пугачева
Алла Пугачева и Александр Домогаров (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

Сама Примадонна отметила, что ей захотелось поддержать Андрея Сергеевича в этот вечер и посмотреть качественное кино.

«Пришла поддержать хорошего друга. Посмотреть хорошее кино», — добавила Алла Борисовна, объясняя свой выход в свет. Певица выбрала для премьеры черные узкие брюки, жакет и шляпку — получился образ total black.

Алла Пугачева
Алла Пугачева пришла поддержать Андрея Кончаловского (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

Ни для кого не секрет, что Пугачева крайне редко посещает светские мероприятия. Недавно певица вернулась из Белоруссии. Алла Борисовна выступила с сольным концертом в Минске, отметив, что ближайшие десять лет вряд ли решится отправиться на гастроли. Супруг артистки не смог сопровождать Примадонну из-за плотного концертного графика, шоумен должен был выступать в другом городе.

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Тэги:

Александр ДомогаровАлла ПугачеваАндрей КончаловскийкинопремьераМаксим Галкинроссийское киноЮлия Высоцкая
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Изрядно похудевшая Пугачева нашла замену Галкину на один вечер
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