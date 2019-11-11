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Краснодарские полицейские разбили стекло автоледи и заковали ее в наручники

Но женщина не сплоховала и вместо отдела поехала в больницу.

Краснодарские полицейские разбили стекло автоледи и заковали ее в наручники
У краснодарских сотрудников ДПС произошел конфликт с адвокатом. Фото: Komsomolskaya Pravda

Нашла коса на камень: в Краснодаре двое сотрудников ДПС остановили женщину-адвоката, после чего автоледи была доставлена в больницу с мелкими травмами.

Юрист Алена Миргородская рассказала изданию «Медиазона», что стражи порядка не объяснили причину остановки, стали требовать документы, потом с криками выбили стекло ее автомобиля, а затем вытащили женщину на дорогу и заковали в наручники.

В служебном транспорте адвокату стало плохо, и она потребовала вызвать ей скорую. После инцидента у нее были повреждены руки от наручников и ноги от упавших осколков стекла.

Соратники Миргородской предположили, что такое агрессивное поведение полицейских было вызвано делами, которые ведет женщина-юрист. Якобы она писала много жалоб на стражей порядка.

По версии правоохранителей, даму остановили из-за того, что она ехала по встречной полосе на улице с односторонним движением, а стекло ее авто пришлось разбить, потому что водитель зажала им палец сотрудника полиции.

Похоже, что дело с выяснением, кто прав, затянется. Обе стороны хорошо знают законы и будут отстаивать свою правоту до конца. Как вы думаете, кто кого?

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Краснодарские полицейские разбили стекло автоледи и заковали ее в наручники
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