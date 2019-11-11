Высоцкая отказалась позировать на дорожке с коллегами по фильму «Грех»

46-летняя Юлия Высоцкая вместе с мужем появилась на премьерном показе фильма «Грех» в Москве. Примечательно, что актриса не стала позировать на красной дорожке с коллегами по съемочной площадке, отказавшись от общей фотографии. Зато на памятном снимке отметился 82-летний Андрей Кончаловский, выступивший в качестве режиссера картины.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась в Италии еще в октябре. Тогда рядом с Андреем Сергеевичем неотлучно находилась его возлюбленная. Пара демонстрировала супружескую идиллию, держась за руку перед публикой и улыбаясь репортерам.

Однако на мероприятии в Москве Юлия держась в тени мужа, старательно избегая фотокамер.

Кончаловский на красной дорожке с коллегами по фильму «Грех» (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

Напомним, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже более двадцати лет. За это время у пары родилось двое детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году режиссер стал участником крупного ДТП во Франции. Тогда серьезные травмы получила наследница телеведущей. Медики были вынуждены ввести девочку в состоянии медикаментозной комы. Супруги редко дают интервью, стараясь не отвечать на вопросы, связанные с нынешним состоянием Марии.