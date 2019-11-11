России нет в тройке: составлен рейтинг самых пьющих стран мира

В Россия пьют далеко не так много, как привыкли думать.

Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» составила рейтинг самых пьющих стран мира. Россия заняла «почетное» место в данном списке. В первую тройку наша страна не попала, а вот в топ-10 оказалась.

Больше всего пьют в Литве. Здесь на душу населения приходится 12,3 литра спиртного в год. Этот показатель самый высокий в мире.

Вторую строчку заняла Австрия. В этой европейской стране на каждого гражданина приходится по 11,8 литров алкоголя, а замыкает тройку лидеров Франция – 11,7 литра на душу населения.

Четвертую и пятую строчку занимают Чехия и Люксембург. Жители первой страны употребляют в год по 11,6 л., а второй – 11,3 л.

Шестую строчку удерживают сразу два государства Латвия и Ирландия -11,2 литра на человека. А на седьмой строчке расположилась Россия с показателем в 11,1 л. Алкоголя. Столько же употребляю спиртного в Венгрии, соответственно данная страна расположилась по соседству с Россией на этой же строчке.

Замыкают первую десятку Германия, Португалия и Польша с показателями 10,8, 10,7 и 10,6 литра алкоголя, сообщает сайт Радио «КП».

В «Трезвой России» рейтингам не очень обрадовались и отметили, что они отражают только статистику по официальному рынку алкоголя, в ведь в каждой стране существует еще и теневой рынок.

Тем не менее, руководитель организации Султан Хамзаев заявил телеканалу «360», что пить россияне все таки стали меньше.

Но до настоящих лидеров «пьющего» рейтинга нам все таки далеко. В Индонезия на человека приходится всего 0,3 литра, в Турции — 1,4 литра, в Израиле — 2,6 литра, в Индии — 3 литра и Коста-Рике — 3,8 литра.