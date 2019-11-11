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Юный герой: на Урале школьник вытащил из воды девочку, провалившуюся под лед

14-летний мальчик, хоть и сам вымок, но операцию по спасению осуществил.

Юный герой: на Урале школьник вытащил из воды девочку, провалившуюся под лед
Дима Апресов и место, где он спас девочку. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

На Урале двое школьников спасли девочку, провалившуюся под лед. 14-летний Дима Апресов и его друг Саша Чироков из города Дегтярска стали героями, когда возвращались из магазина домой.

Мальчики услышали крики о помощи, которые доносились с ближайшего пруда. Оказалось, 11-летняя девочка вышла гулять на лед (на дворе стоял мороз -10 градусов) и провалилась в воду.

Младший товарищ бросился звать взрослых, а старший кинулся спасать малышку.

«Ползком к ней подполз. Руку подал, на себя потянул. Из-за увеличившегося веса лед не выдержал, и я вместе с ней упал в воду», — рассказал Дима журналистам канала НТВ.

Однако, это даже вышло на руку юному герою — девочка смогла облокотиться на него и выбралась из холодной воды. Мальчик вылез на лед следом за ней.

Как рассказала Василиса, так зовут спасенную, они с подружками пошли на пруд собирать мусор, ну а там уже решили устроить испытание на храбрость и пошли гулять по первому льду. Детская шалость могла закончиться трагедией, если бы не два неравнодушных паренька, проходивших мимо. Кстати, за развитое не по годам мужество Диму Апресова ждет награда от МЧС.

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Юный герой: на Урале школьник вытащил из воды девочку, провалившуюся под лед
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