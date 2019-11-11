«Работе себя не отдаю»: Фандера нелестно высказалась о своей профессии

Еще в далеком 1990 году Оксана Фандера вышла замуж за Филиппа Янковского. В этом браке на свет появилось двое детей: сын Иван, в октябре ему исполнилось 29 лет, и дочь Елизавета — ей 24 года. Актриса не скрывает: она крайне редко дает интервью. Знаменитость мало интересуется светской жизнью, посвящая себе семье и творчеству. По словам Оксаны, она всегда с особой осторожностью, придирчиво выбирала будущие роли в кино. Возлюбленная Янковского не стремилась к славе, избегая всех соблазнов и тщеславия.

Свою кинокарьеру Фандера начала еще в 1979 году, уже тогда девушка мало общалась с журналистами: избегая вопросов о таланте и карьере. Говоря об актерстве, супруга Филиппа Олеговича уточнила, что у нее абсолютно потребительное отношение к профессии.

«Я не занимаюсь карьерой и работе себя не отдаю. Я из нее для себя забираю. Так происходит всю мою жизнь», — отметила Оксана в интервью Esquire.

Фандера искренне полагает, что каждый актер может «выворачивать душу для зрителя», а может пользоваться своей профессией как внутренним психологом. Именно так поступает сама Оксана, которая настаивает на том, что работает не для публики, а для того, чтобы иметь редкую возможность «поговорить со своим внутренним человеком».