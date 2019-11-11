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Эксперт предрекла Самойловой беспомощность после рождения четвертого ребенка

31-летняя модель не думала, что у нее будет настолько большая семья.

Эксперт предрекла Самойловой беспомощность после рождения четвертого ребенка
Многодетным родителям Джигану и Самойловой все мало. Фото: Komsomolskaya Pravda

Жена рэпера Джигана, 31-летняя модель Оксана Самойлова, которая скоро подарит супругу четвертого ребенка, призналась, что боится очередного пополнения. Красавица считает, что со стороны четыре ребенка — это странно и пугающе. И точно не входит в рамки нормы среднестатистической российской семьи.

«Это как завести слона в квартире. Честно говоря, я и сама боюсь. Какой боюсь, это очень мягко сказано. Я просыпаюсь в холодном поту от этих мыслей», — пооткровенничала Самойлова в Instagram.

Однако, модель сама же отметила, что третью дочку тоже боялась рожать, но жизнь после этого события не стала хуже. Она понадеялась, что с четырьмя детьми будет так же, и спросила, есть ли среди ее подписчик мамы с таким же количеством отпрысков.

«Я всегда хотела большую семью, не настолько большую, конечно, но большую», — добавила в конце поста Оксана.

Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у психолога Анны Завгородневой, откуда у мамы троих детей мог появиться такой страх.

«Появится еще один маленький человек в доме. А ведь уже есть три активных ребенка, за которыми глаз да глаз. С четвертым мама станет совсем беспомощной. Это может вызывать тревогу, — прокомментировала специалист. — Хотя, как шутят про многодетные семьи, после двух уже всё равно, сколько».

Напомним, у Джигана и Самойловой трое детей. Пара поженилась в 2012 году, и после этого супруга каждые три года рожала рэперу по дочке. В Сети появились слухи о том, что артист хотел хотя бы одного мальчика, и в итоге модель решилась сделать ЭКО в Америке, чтобы гарантировать пол будущего ребенка.

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Тэги:

брак и семьяДжиганмногодетная мамамногодетные звездыОксана Самойлова
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Эксперт предрекла Самойловой беспомощность после рождения четвертого ребенка
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