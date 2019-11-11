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«Что творишь?»: Судзиловская взволновала Виторгана снимком в бикини

Бывший муж Ксении Собчак эмоционально отреагировал на фото 45-летней актрисы.

«Что творишь?»: Судзиловская взволновала Виторгана снимком в бикини
Максим Виторган (Фото: Globallookpress.com)

Олеся Судзиловская привлекла внимание бывшего супруга Ксении Собчак, продемонстрировав фигуру в купальнике. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала редкий кадр, выбрав в качестве локации бассейн. Фото знаменитости меньше чем за сутки набрало порядка шестнадцати тысяч отметок «нравится». Одним из первых публикацию 45-летней Судзиловской оценил Максим Виторган. Судя по эмоциональному комментарию актера, Олесе удалось взволновать сына Эммануила Гедеоновича.

«Ну, что творишь-то?!» — обратился к знаменитости бывший муж Собчак.

«Макс! Просто занимаюсь спортом», — ответила Виторгану актриса.

Комплимент Судзиловская получила и от Ольги Кабо.

Актриса Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская в купальнике (Фото: Instagram.com/olesya_sudzilovskaya)

«Идеальна!» — резюмировала артистка.

Сама знаменитость не скрывает: она тщательно следит за фигурой. В свои 45 лет Олеся выглядит значительно моложе. Говоря о своей звездной диете, актриса подметила, что в первой половине дня включает в рацион фрукты и овощи. Не забывает она и о перекусах: Судзиловская есть пять раз в день, позволяя себе время от времени лакомиться сухофруктами и орехами.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКсения СобчакМаксим Виторганмода и стильОлеся Судзиловская
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«Что творишь?»: Судзиловская взволновала Виторгана снимком в бикини
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