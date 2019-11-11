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Для молодых пап: в мужских туалетах Третьяковки появятся пеленальные столики

А для молодых мам выделят места для кормления грудью.

Для молодых пап: в мужских туалетах Третьяковки появятся пеленальные столики
Третьяковская галерея идет в ногу со временем. Фото: АГН Москва

В мужских туалетах Третьяковской галереи установят пеленальные столики для детей. Об этом нововведении учреждение попросили сами посетители-мужчины. Похоже, среди интеллигенции немало пап, которые сами могут ухаживать за малышами, да еще водят крох посмотреть на картины.

Пеленальные столики в мужских комнатах появятся в 2020 году, сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу галереи. И это не единственное нововведение.

Скоро в учреждении развесят таблички, указывающие места, где женщины могут покормить ребенка грудью. Этому предшествовали неприятный инцидент, когда женщину с младенцем на руках попросили удалиться из галереи, потому что она начала кормить ребенка при посетителях. Москвичка пожаловалась об этом в соцсетях.

После этого в Третьяковке сообщили, что сожалеют о произошедшем, и провели необходимый инструктаж со смотрителями залов. Теперь, благодаря специальным зонам для кормления, таких инцидентов возникать не должно.

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Тэги:

Москваотцы и детипапаТретьяковская галерея
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Для молодых пап: в мужских туалетах Третьяковки появятся пеленальные столики
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