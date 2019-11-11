Ход конем: после серии скандалов Фадеев уходит в кругосветное путешествие

Компания Malfa в полном составе, с артистами, менеджерами и продюсером Максимом Фадеевым, уходит в кругосветное путешествие — на 111 дней. Отдыхать ребята не будут точно, ведь главная их цель — записать новые музыкальные альбомы! Фадеев вместе с новыми артистами придумали необычную идею — записать музыку в открытом океане. Как это повлияет на качество релизов, сказать сложно, но внимание они к себе привлекли, это точно.

Съемочная группа будет регулярно вести трансляции, так что фанаты хорошей музыки не останутся без новостей. О точной дате начала путешествия Максим пообещал сообщить позднее.

Комментаторы в Instagram уже пожелали продюсеру успехов в его новом начинании и, что наиболее приятно, все отзывы исключительно положительные.

Напомним, 30 октября Максим Фадеев сообщил о том, что прекращает совместную работу с музыкантами своего лейбла Malfa. Как мы сейчас понимаем, к счастью, заявление коснулось только старого состава исполнителей.