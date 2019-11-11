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В Перми мать, заморившая дочь-подростка голодом, спрячется от правосудия в больнице

Женщину признали невменяемой, ей предстоит длительное лечение.

В Перми мать, заморившая дочь-подростка голодом, спрячется от правосудия в больнице
Психиатрическая больница. Фото: КП/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми суд отправил на лечение мать 14-летней девочки, которая умерла после того, как родительница заморила ее голодом. Напомним, ребенка не стало в середине июля 2018 года – соседи семьи почувствовали неладное, когда по дому стал распространяться трупный запах. Когда же квартиру вскрыли, там нашли измученное голодом тело школьницы.

Чуть позже выяснилось, что мать практически не кормила дочь. Девочка видела еду всего 2 раза в неделю. Нередко люди слышали, как девочка устраивала голодные истерики, но помочь не могли. Сама пермячка оправдывалась – дочь отказывается от еды, потому что одноклассники считают ее толстой.

ТАСС отмечает – жительницу Прикамья признали невменяемой. Таким образом, женщина избежала сурового наказания. Вместо тюрьмы она отправится на принудительное лечение. Условный срок получила и директор школы, в которой ранее обучалась девочка. Женщину обвиняли в халатности.

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В Перми мать, заморившая дочь-подростка голодом, спрячется от правосудия в больнице
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