«Знаю, ты рядом»: Клявер обратился к покойному отцу

Прошло уже семь лет со дня смерти Ильи Олейникова. Однако сын народного артиста России все также переживает свою утрату.

Илья Олейников ушел из жизни в возрасте 65 лет 11 ноября 2012 года. Журналисты уточняли, что актер телепередачи «Городок» скончался после продолжительной болезни — медики диагностировали у него онкозаболевание. Сын Ильи Львовича тяжело переживал личную утрату. Денис Клявер до сих пор скорбит по ушедшему из жизни отцу, несмотря на то что со дня смерти Олейникова прошло уже семь лет.

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Певец почтил память близкого человека, опубликовав на личной страничке в Instagram строки, обращенные к отцу. Клявер подметил, что всегда чувствует рядом присутствие папы, особенно в самые трудные моменты.

«Сегодня 7 лет… Знаю, что ты всегда рядом. Вместе с нами. Очень любим тебя, папа», — отметил Денис.

Сам артист воспитывает младшего сына Даниэля, в сентябре мальчику исполнилось шесть лет. Кроме того, у Клявера есть взрослый сын — Тимофей, ему восемнадцать лет. В этом году юноша окончил школу. В прессе писали, что Денис признал отцовство в отношении дочери Евы Польны — четырнадцатилетней Эвелин. В первых числах ноября девочка попала в реанимацию из-за острого приступа астмы.