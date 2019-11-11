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В Петербурге культурный бомбила изнасиловал колясочницу за отмену вызова

Мужчина не только надругался над несчастной, но и взял с нее 5 тысяч рублей.

В Петербурге культурный бомбила изнасиловал колясочницу за отмену вызова
Таксист. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В Петербурге таксист изнасиловал девушку-инвалида, а затем галантно проводил ее до дома. 28-летняя девушка вызвала извозчика, чтобы доехать по личным делам. Было это ночью. Однако в какой-то момент ехать она передумала, сообщив об этом таксисту.

Мужчина захотел услышать объяснения и усадил девушку в машину. Коляску нарушитель предусмотрительно спрятал в багажник. В какой-то момент нарушитель перешел от слов к действиям – мужчина надругался над беззащитной петербурженкой, затем отобрал у жертвы 900 рублей, которые хранились у нее в кармане, усадил девушку обратно в коляску , довез домой и потребовал там у родственницы пострадавшей 5 тысяч за ложный вызов.

Задержали мужчину тем же вечером. Выяснилось, что нарушитель приехал в Петербург из Узбекистана. Теперь ему грозит уголовная ответственность за разбой и насилие, резюмируют «Невские новости».

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В Петербурге культурный бомбила изнасиловал колясочницу за отмену вызова
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