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«У Жени как раз умирала мама»: Рудковская изрядно похудела из-за разлада в семье

По словам светской львицы, ее отношения с мужем дважды висели на волоске.

«У Жени как раз умирала мама»: Рудковская изрядно похудела из-за разлада в семье
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская много лет прожила в браке с Виктором Батуриным, а потом они пережили непростое расставание. В 2008 году у светской львицы начались отношения с Евгением Плющенко. Уже через год они поженились. Сейчас супруги стараются друг друга во всем поддерживать. Но вот в шоу «ЯнаСупер» фигурист согласился сняться не сразу. Как оказалось, из-за проекта влюбленные много ссорились.

В новом интервью Яна вспомнила о двух крупных ссорах с мужем. Первый раз конфликт произошел в первый год их отношений. По словам девушки, Евгений ушел из дома на полтора месяца, чтобы проверить ее чувства. «Все говорили, что у него была новая девушка», — отметила продюсер. Вторая ссора произошла четыре года назад. В тот день Рудковская получила тревожное сообщение от Плющенко, который находился в Японии: «Я хочу подумать. Возможно, изменить свою жизнь». По словам звезды, фигурист два дня не хотел ее видеть.

«Меня мучил. Это было такое сложное лето, лето 2015-го. У Жени как раз умирала мама. Я похудела сразу на пять килограммов, не понимала, что происходит. Вот и сейчас, когда начались съемки шоу, я поняла, что мы ссоримся на ровном месте», — рассказала Рудковская.

Она не стала скрывать, что напряжение в их паре выросло. Продюсер считает, что всему виной переживания и стресс из-за нового шоу, пишет издание Tatler.

Напомним, что в 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались в храме. Многие их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают шестилетнего сына Сашу, но также мечтают о дочке. Несколько раз продюсер прибегала к ЭКО, но забеременеть ей не удалось. Теперь она задумалась о суррогатном материнстве.

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Евгений Плющенкозвездные семьиЯна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений Плющенко
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«У Жени как раз умирала мама»: Рудковская изрядно похудела из-за разлада в семье
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