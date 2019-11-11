НОВОСТИ

Подруга детства обвинила детей в смерти москвички

Женщина рассказала, что трагически скончавшаяся Людмила долго не могла забеременеть.

Подруга детства обвинила детей в смерти москвички
Полицейская машина у дома. Фото: КП/Фролов Михаил

Подруга детства, которая близко знала сорвавшуюся с высоты 9 этажа Людмилу, назвала ее свихнувшейся. Журналистам женщина рассказала, что москвичка долгое время не могла забеременеть. Мечтавшая стать матерью погибшая испытывала психологические проблемы, а когда узнала, что факт наконец свершился, то была на седьмом небе от счастья.

После появления сына на свет, Людмила, по сообщениям Mash, даже наблюдалась у врача. Позже она стала матерью во второй раз, тогда ее состояние лишь усугубилось. Счастье достаточно быстро переросло в грусть – женщина замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями и подругами. Не сразу близкие Людмиле люди узнали о том, что она родила дочь.

Сейчас многие близкие семьи находятся в шоковом состоянии от произошедшего. На месте продолжают трудиться экстренные службы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

детиженщинаМоскваНебоскрёбновости googleсмерть
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подруга детства обвинила детей в смерти москвички
Интересно?
Поделись с друзьями: