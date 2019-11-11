«Я не успел»: Баскову пришлось извиняться за скандал на «Золотом граммофоне»

Жители и гости Санкт-Петербурга не оценили премию «Золотой граммофон», которая прошла в северной столице 10 ноября. Урезанное по времени выступление и отсутствие некоторых заявленных звезд эстрады, а также другие недочеты привели к тому, что официальная группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» буквально забита негативными отзывами.
Один из главных разочарований для зрителей стало отсутствие на шоу Николая Баскова. К счастью, артист объяснил причину своего отсутствия в своем официальном аккаунте в Instagram:
«Дорогие друзья, по независящим от меня обстоятельствам вчера не смог присутствовать на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
В московском аэропорту просидел уже в самолете полтора часа, ожидая устранения технической неполадки. В Петербурге мы приземлились в 20:30. Садились долго, несколько кругов сделали. В общем, на премию я не успел:( »