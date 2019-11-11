«Я не успел»: Баскову пришлось извиняться за скандал на «Золотом граммофоне»

Певец рассказал, по какой причине он не сумел порадовать фанатов выступлением.

Жители и гости Санкт-Петербурга не оценили премию «Золотой граммофон», которая прошла в северной столице 10 ноября. Урезанное по времени выступление и отсутствие некоторых заявленных звезд эстрады, а также другие недочеты привели к тому, что официальная группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» буквально забита негативными отзывами.

Один из главных разочарований для зрителей стало отсутствие на шоу Николая Баскова. К счастью, артист объяснил причину своего отсутствия в своем официальном аккаунте в Instagram: