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«Я не успел»: Баскову пришлось извиняться за скандал на «Золотом граммофоне»

Певец рассказал, по какой причине он не сумел порадовать фанатов выступлением.

«Я не успел»: Баскову пришлось извиняться за скандал на «Золотом граммофоне»
Николай Басков. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Жители и гости Санкт-Петербурга не оценили премию «Золотой граммофон», которая прошла в северной столице 10 ноября. Урезанное по времени выступление и отсутствие некоторых заявленных звезд эстрады, а также другие недочеты привели к тому, что официальная группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» буквально забита негативными отзывами.

Один из главных разочарований для зрителей стало отсутствие на шоу Николая Баскова. К счастью, артист объяснил причину своего отсутствия в своем официальном аккаунте в Instagram:

«Дорогие друзья, по независящим от меня обстоятельствам вчера не смог присутствовать на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

В московском аэропорту просидел уже в самолете полтора часа, ожидая устранения технической неполадки. В Петербурге мы приземлились в 20:30. Садились долго, несколько кругов сделали. В общем, на премию я не успел:( »

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Тэги:

"Золотой граммофон"Николай БасковСанкт-Петербург
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«Я не успел»: Баскову пришлось извиняться за скандал на «Золотом граммофоне»
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