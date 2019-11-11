Женщинам денег не давать: американский банк заподозрили в сексизме

Власти Нью-Йорка проведут проверку в отношении банка Goldman Sachs, который подозревают в дискриминации по половому признаку. Об этом в Twitter сообщил чиновник местного управления по финансовым операциям Гарет Родс.

Поводом стали сообщения в социальной сети предпринимателя Дэвида Хэнсона. Мужчина рассказала подписчикам, что они с женой пытались взять кредит с помощью карты Apple Card, которую курирует упомянутый банк.

Однако, ему финансовая организация предложила максимальный размер кредита в 20 раз больше, чем его супруге, хотя у той кредитная история лучше, отметил бизнесмен.

Из этой ситуации мужчина сделал вывод о том, что в алгоритме, который рассчитывает размер кредита заложен разный подход к представителям разных полов, сообщает Bloomberg. Но представители банка категорически опровергли это предположение.

Может, дело было в «косяке» разработчиков программы, но, когда предприниматель поднял эту историю в прессе, его жене тут же стало можно брать большой кредит. Совпадение?