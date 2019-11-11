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Бледанс объяснила, что довело дочь Польны и Клявера до реанимации

Как отметила актриса, девушка не вовремя принимала лекарства.

Бледанс объяснила, что довело дочь Польны и Клявера до реанимации
Дочь Евы Польны скоро отпустят домой/http://globallookpress.com/

Телеведущая Эвелина Бледанс в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, забывала вовремя принимать лекарства, что и привело к печальным последствиям. Как известно, девушка была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ева Польна с дочерью. Фото
Дочь Польны восстанавливается в больнице/http://globallookpress.com/

Как сказала Эвелина Бледанс, у нее не так давно состоялся разговор с Денисом Клявером. Тот и сообщил, что девушка забывала вовремя принимать лекарства. Сам Клявер списал это на возраст подростка. В 14 лет у молодежи другие мысли на уме. Порой о применении важных препаратов они просто забывают.

«Но астма — это серьезное заболевание, и надо всё делать по предписанию врачей. В итоге она просто упустила какой-то момент, что привело вот к таким серьезным последствиям», — заметила Эвелина Бледанс.

Отметим, что сейчас девушка чувствует себя уже намного лучше. Угрозы жизни нет. При этом из клиники ее по-прежнему не отпускают. Врачи хотят убедиться, что у подростка не будет никаких осложнений. Сама Польна не так давно обмолвилась, что ее дочь от Дениса Клявера чувствует себя лучше с каждым днем. Она с нетерпением ждет ее домой.

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Денис КляверЕва ПольнаЭвелин КляверЭвелина Блёданс
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Бледанс объяснила, что довело дочь Польны и Клявера до реанимации
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