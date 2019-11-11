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«Кому она нужна без истории с Валерией?»: Пригожин обвинил Михальчик в лицемерии

При этом продюсер отметил, что певица очень быстро «переобулась» и сейчас вдруг стала защищать бывшего возлюбленного.

«Кому она нужна без истории с Валерией?»: Пригожин обвинил Михальчик в лицемерии
Пригожин нелестно отозвался о Михальчик/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в свое время певица Юлия Михальчик приходила к нему плакаться в жилетку. Это произошло после того, как ее тогдашний возлюбленный продюсер Александр Шульгин избил ее. У девушки, как утверждает Пригожин, было сотрясение мозга. Теперь певица резко изменила «показания».

Юлия Михальчик. Фото
Михальчик неожиданно стала защищать Шульгина/http://globallookpress.com/

«Что ее побудило поднять эту тему спустя столько лет?! Кому она нужна без истории с Валерией? Как можно так судить о матери троих детей? А ведь она приходила ко мне плакаться», — сказал Иосиф Пригожин и добавил, что исполнительница сейчас очень быстро «переобулась» и вдруг стала защищать продюсера, сообщает «СтарХит».

Напомним, что ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» Юлия Михальчик неожиданно заявила, что ей непонятно, почему Валерия рожала от Шульгина детей, если была им недовольна. Она отмечала, что нынешней жене Иосифа Пригожина так говорить не стоило.

В то же время Юлия Михальчик не стала отрицать, что Александр Шульгин – настоящий тиран, с которым она очень быстро поняла, что не сможет создать семью. К примеру, во время отдыха в Египте он заставлял звезду нырять с маской, хотя она этого не хотела. Сейчас она поддерживает с Шульгиным хорошие отношения. Он даже помогает ей в записи песен. Естественно, ни о какой романтике не может быть и речи.

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Тэги:

Александр ШульгинВалерияЕгипетИосиф Пригожинюлия Михальчик
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«Кому она нужна без истории с Валерией?»: Пригожин обвинил Михальчик в лицемерии
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