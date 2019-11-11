Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии. По его словам, ей смогли удалить раковую опухоль, но при этом не задели здоровые ткани.

Врач отметил, что у актрисы так называемая вторичная глиобластома. Она встречается реже, развивается медленнее, не столь опасна для здоровья человека. У тех, кто болеет раком мозга, она встречается примерно в десяти процентах случаев.

Как заметил врач, эта форма рака как раз встречается у людей в возрасте 45-50 лет. Люди с такой опухолью живут примерно полтора года. «Но если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в пяти процентах случаев», — заметил специалист, слова которого приводит портал Dni.ru.

Отметим, что теперь уже не для кого не секрет, что актриса лечится от онкологического заболевания. Об этом ранее говорили и ее дочь Анна, и фигуристка Татьяна Навка. Сейчас многие молятся за здоровье актрисы и желают ей победить страшную болезнь. При этом фигурист Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, мужественно на протяжении нескольких дней выходил на лед и выступал в программе «Аленький цветочек». Зрители остались очень довольны его выступлением.