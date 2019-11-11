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Малышева знает: сперматозоидам смерть мужчины не страшна, они живут еще три дня

Телеведущая обсудила со зрителями вопрос существования мужского климакса.

Малышева знает: сперматозоидам смерть мужчины не страшна, они живут еще три дня
Елена Малышева и Дмитрий Шубин/Фото: Михаил Фролов/КП

Елена Малышева опровергла существование у мужчин климакса. В понедельничной передаче «Жить здорово» ведущая заявила – здоровый мужчина способен воспроизводить сперматозоиды практически до самой смерти.

Доктор отметила – мировые ученые коллективно пришли к выводу, что термин «мужской климакс» нежизнеспособен, ведь в отличие от женского организма, мужской не прекращает выработку биологического материала, который позволяет продолжать род.

«Мужчины могут быть спокойны. Сперматозоиды образуются ровно до тех пор, пока вас не заколотят в деревянный ящик. Да даже после смерти они еще примерно три дня формируются», — уверила она присутствующих.

Совместно с соведущими Малышева отметила – за мужчин в стране можно не переживать, достаточно лишь следить за здоровьем. Чтобы всегда испытывать бодрость и готовность вершить подвиги, доктор посоветовала регулярно сдавать анализы на присутствие витамина D в крови и поддерживать физическую форму, ведь чем мужчина толще, тем меньше у него тестостерона.

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Тэги:

«Жить здорово!»Дмитрий ШубинЕлена МалышеваЗдоровьеклимакс
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Малышева знает: сперматозоидам смерть мужчины не страшна, они живут еще три дня
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